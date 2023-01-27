Появилось видео, как жители Дженина празднуют теракт в Иерусалиме

Семь человек были убиты и еще несколько получили серьезные ранения сегодня вечером в результате стрельбы возле синагоги в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. В МАДА первоначально сообщили, что, по-видимому, было около 10 пострадавших, а позже объявили, что как минимум семь из них погибли. Полиция сообщила, что стрелка, открывшего огонь по верующим возле синагоги, нейтрализовали сотрудник полиции и волонтер, которые были в этом районе.
Террорист, по подозрению, устроил засаду на молящихся и, когда они выходили из синагоги, начал стрелять в них. Он убежал и по дороге начал стрелять в других прохожих.
Появилось видео, как жители Дженина отреагировали на новость о теракте. Как видим, они аплодировали, смеялись и радовались смертям людей.
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