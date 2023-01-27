В Хайфе проходит митинг в поддержку палестинцев из Дженина, начались столкновения: первые кадры

Офер Кассиф, его сторонники и другие активисты провели акцию солидарности с Дженином в Хайфе. Политик поднял палестинский флаг, после чего полиция силой конфисковала его.

«Сегодня полиция очень неумолима с палестинским флагом в Хайфе, она силой забрала 2 флага, двое протестующих были арестованы, а один протестующий получил ранение в лицо из-за толчка полицейского», — написал репортер.

המשטרה היום מאוד לא סלחנית עם דגל פלסטין בחיפה, הורידו 2 דגלים בכוח, 2 עצורים, ומפגין אחד שנפצע בפניו מדחיפה של שוטר. pic.twitter.com/wDDx6qbeF7 — Fadi Amun | فادي أمون | פאדי אמון (@FadiAmun) January 27, 2023

Обновление: арестованы четыре человека.

4 מפגינים עצורים עד כה בהפגנת תמיכה בפלסטין ונגד פעילות צהל בג’נין, מפגין נפצע בראשו מדחיפת שוטר. pic.twitter.com/zHBnWuE70F — Fadi Amun | فادي أمون | פאדי אמון (@FadiAmun) January 27, 2023

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