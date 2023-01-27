В Хайфе проходит митинг в поддержку палестинцев из Дженина, начались столкновения: первые кадры

18:57, Сегодня
Новости Израиля
флаг палестинской автономии фото
Фото: canva.com

Участники акции подняли палестинские флаги.

Офер Кассиф, его сторонники и другие активисты провели акцию солидарности с Дженином в Хайфе. Политик поднял палестинский флаг, после чего полиция силой конфисковала его.

«Сегодня полиция очень неумолима с палестинским флагом в Хайфе, она силой забрала 2 флага, двое протестующих были арестованы, а один протестующий получил ранение в лицо из-за толчка полицейского», — написал репортер.

Обновление: арестованы четыре человека.

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