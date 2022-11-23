Появилось видео момента взрыва на выезде из Иерусалима

На кадрах камеры видеонаблюдения запечатлен момент первого взрыва на автобусной остановке у въезда в Иерусалим сегодня утром.

Surveillance camera footage shows the first bombing at the entrance of Jerusalem. pic.twitter.com/NntybcGWYg — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 23, 2022

Посетив место одного из взрывов в Иерусалиме, комиссар израильской полиции Коби Шабтай призывает общественность быть настороже в отношении подозрительных посылок.

Он говорит, что офицеры сканируют город на наличие других устройств.

Шабтай также говорит, что нападавших могло быть двое.

«Это структура атаки, которую мы не видели уже много лет, — говорит он.

По данным полиции и медиков, два взрыва прогремели утром на двух автобусных остановках возле въезда в Иерусалим, в результате чего погиб один человек и по меньшей мере еще 18 человек получили ранения.

Полиция квалифицировала взрывы как теракт.

Ранее Курсор писал, что в Иерусалиме повышен уровень террористической опасности: закрыт въезд в город.