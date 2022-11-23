В Иерусалиме повышен уровень террористической опасности: закрыт въезд в город

Сегодня утром на автобусных остановках Иерусалима прогремели взрывы, есть погибшие и пострадавшие.

Полиция подняла уровень террористической опасности в Иерусалиме. В других регионах страны он будет повышен в соответствии с ситуационными оценками.

Представитель полиции заявил, что существует риск дополнительных взрывов на различных транспортных развязках в Иерусалиме.

Кроме этого, въезд в Иерусалим закрыт. Сейчас движение перенаправлено на шоссе 16. Развязка Рамот также была перекрыта. Полиция регулирует движение в этом районе.

Также министр обороны Бени Ганц приказал закрыть переходы в районе Дженина.

Уходящий премьер-министр Яир Лапид проведет оценку ситуации с безопасностью в 12:00 в Тель-Авиве. Во встрече примут участие министр обороны Бени Ганц, министр внутренней безопасности Омер Барлев, глава Совета национальной безопасности Эяль Хулата, старший суперинтендант полиции комиссар полиции Коби Шабтай, начальник ШАБАКа Ронан Бар, заместитель начальника штаба полковник Амир Барам и другие.

Ранее Курсор писал о двух взрывах на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром. Первый взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от западной окраины столицы. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек, в том числе один в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии.

Теракт в Иерусалиме: появились новые данные. Полиция квалифицировала взрывы на автобусных остновках как теракт.

Курсор сообщал, что опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме. Ранены по меньшей мере 10 человек.

Наша редакция писала, что полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме.