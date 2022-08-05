Появились фото и видео последствий удара ЦАХАЛа по целям в Газе

Объявив об операции «Рассвет» в Газе, ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористов. Сообщается, что в результате атаки погиб высокопоставленный лидер «Исламского джихада».

По сообщениям палестинских СМИ, ЦАХАЛ нанес удар по квартире в семиэтажном доме на севере Газы и другим объектам в секторе Газа.

فيديو| الدمار الذي لَحِق بشقة سكنية في غزة جرّاء استهدافها من الاحتلال. pic.twitter.com/nPaxUK6dqe — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2022

الدمار الذي لَحِق بشقة سكنية في برج فلسطين وسط غزة جرّاء استهدافها من الاحتلال. تصوير: بشار طالب pic.twitter.com/m5TYYMtbe4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2022

تغطية صحفية: "مشاهد من بداية القــصف الإســرائيلي على #غزة". pic.twitter.com/SXpo3uzrfF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2022

مصادر محلية: الغارة الإســرائيلية وسط غزة استهدفت شقة سكنية في برج فلسطين. pic.twitter.com/rA6piBMA2M — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2022

По имеющимся данным, был убит высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари. Сообщается, что Джабари сменил Баха Абу аль-Ату на посту командующего «Исламским джихадом» в северной части Газы после его убийства Израилем в 2019 году.

Министерство здравоохранения в секторе Газа, управляемое ХАМАСом, сообщило, что четыре человека были убиты и 19 ранены в результате израильских авиаударов по прибрежному анклаву.

СМИ также сообщают, что ЦАХАЛ развернул батареи противоракетной обороны «Железный купол» в районах Беэр-Шевы, Тель-Авива и Иерусалима в ожидании ракетных обстрелов.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.