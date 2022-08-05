Появились фото и видео последствий удара ЦАХАЛа по целям в Газе

По сообщениям палестинских СМИ, ЦАХАЛ нанес удар по квартире в семиэтажном доме на севере Газы и другим объектам в секторе Газа.
По имеющимся данным, был убит высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари. Сообщается, что Джабари сменил Баха Абу аль-Ату на посту командующего «Исламским джихадом» в северной части Газы после его убийства Израилем в 2019 году.
Министерство здравоохранения в секторе Газа, управляемое ХАМАСом, сообщило, что четыре человека были убиты и 19 ранены в результате израильских авиаударов по прибрежному анклаву.
СМИ также сообщают, что ЦАХАЛ развернул батареи противоракетной обороны «Железный купол» в районах Беэр-Шевы, Тель-Авива и Иерусалима в ожидании ракетных обстрелов.
«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.