Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры

Сегодня днем, 5 августа, силы ЦАХАЛа атаковали несколько целей в секторе Газы. Первые фотографии смотрите ниже.

Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала первые цели в секторе Газа.

צה״ל תוקף כעת ברצועת עזה. הוגדר מצב מיוחד בעורף. פרטים נוספים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 5, 2022

התקיפה של צה״ל בעזה — נגד יעדים של הג׳יהאד האסלאמי pic.twitter.com/fMtXRuVXpJ — כאן חדשות (@kann_news) August 5, 2022

После четырех дней, когда дороги в секторе Газа были перекрыты, а жителям было приказано оставаться в своих домах, сегодня в полдень ВВС атаковали цели в секторе Газа. Таким образом, ЦАХАЛ перешел от обороны к активному наступлению.

Батареи «Железный купол» были развернуты по всей стране, опасаясь ракетных ударов.

Ранее сегодня министр обороны Ганц провел брифинг с главами властей региона, а также с начальником штаба, главой ШАБАКа и командующим генералом. Он предупредил: «Мы без колебаний пойдем в бой, если придется. Время террористов, которые готовятся навредить нам, ограничено».

Также Яир Лапид провел сегодня совещание с представителями сил безопасности, где обсуждались вопросы защиты жителей, которые находятся в непосредственной близости от Газы.

«Курсор» ранее информировал, что ЦАХАЛ предупредил резервистов МАГАВ о возможном призыве. Ожидается, что эскалация возможна не только на юге Израиля, возле границы с сектором Газа, но и в других регионах страны.

Ранее Курсор писал, что в СМИ начала распространяться информация о том, что ЦАХАЛ готовит наступательную операцию в секторе Газа. «Израиль не начнет наступательную операцию в Газе раньше 9 ава», — процитировали журналиста администраторы канала.