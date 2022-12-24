Появился вердикт суда по делу израильтянки, «похитившей» собственных детей

После ареста на Крите 60-летняя Лия (Лирай) Коппель-Николс сдалась американским властям и заключила сделку о признании вины.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что женщина была оштрафована на номинальную сумму в 270 долларов, что положило конец ее международным приключениям.

Как известно, около месяца назад полиция острова Крит арестовала 60-летнюю израильтянку Лию (Лирай) Коппель-Николс по обвинению в похищении собственных детей. Израильтянка находилась в международном розыске по линии Интерпола за то, что уехала из США в Израиль с тремя детьми, не дождавшись окончания бракоразводного процесса. Выдачи ордера на ее арест добился супруг, утверждающий, что его жена увезла детей без его ведома, что было расценено как похищение.

В 1998 году Лия-Лирай вышла замуж за американского юриста, у них родились трое детей. На протяжении многих лет Лия утверждала, что бежала с детьми из Соединенных Штатов в Израиль после того, как муж пригрозил ее убить. По ее словам, он проявлял агрессию словесно и физически, неоднократно избивал ее и детей, а в одном из приступов ярости даже убил собаку. Супруги разъехались, была установлена ​​совместная опека над детьми, а власти США включили ее в программу защиты граждан, пострадавших от домашнего насилия. Однако угрозы продолжались, и в 2014 году она сбежала с детьми в Израиль.

Год спустя Верховный суд Израиля постановил, что она имеет право на убежище в нашей стране и не будет экстрадирована в США. Тем временем ее супруг скончался, и женщина решила впервые выехать на отдых из Израиля, не проверив, действителен ли еще ордер на ее арест. Но когда корабль пришвартовался на Крите, ее задержали сотрудники местной полиции.

10 дней назад Коппель-Николс была освобождена из-под ареста с помощью своих адвокатов и министерства иностранных дел Израиля. В четверг она сдалась Соединенным Штатам, предстала перед судом в Калифорнии и заключила сделку о признании вины. В результате ее дело было окончательно закрыто.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 18 декабря, окружной суд Лода постановил, что двухмесячной девочке, которую родила на свет генетически чужая женщина, государство назначит временного опекуна.

Еще мы писали, что в текущем месяце суд Ришон-ле-Циона принял решение, что нужно найти биологических родителей девочки и ими могут оказаться шесть пар, которые ранее проходили ЭКО в той же клинике.