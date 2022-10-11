Пожар в Бат-Яме: мужчина погиб, женщина спасена

Пожарные пытались остановить огонь в квартире жилого дома. Они обнаружили тело погибшего мужчины и еще одну женщину спасли из соседней квартиры.

Пожарные приехали на вызов в квартиру в Бат-Яме, объятую огнем и выломали входную дверь. Они обнаружили двоих людей, запертых в квартире людьми.

55-летний мужчина был найден в бессознательном состояния, медики МАДА констатировали его смерть из-за сильных ожогов.

Пожарные, приехавшие в жилой дом, установили источник возгорания, выломали входную дверь — и обнаружили погибшего мужчину. Они эвакуировали 70-летнюю женщину, которая была в сознании, но пострадала от отравления угарным газом.

Сообщение о возгорании поступило в штаб пожарной охраны в 22:30, 3 пожарные команды и кран пытались взять ситуацию под контроль.

По окончании работ командующий Данским районом Тафсар Ронан Махтиев приказал сформировать специальную следственную группу для выяснения обстоятельств возгорания.

Фельдшер МАДА Матан Доши и врач скорой помощи Лиор Пас сообщили: «В результате пожара в квартире в жилом доме мужчина получил сильные ожоги на теле, и у нас не было другого выбора, кроме как установить его смерть».

Ранее Курсор писал о стрельбе в Лакии: женщина находится в критическом состоянии.

Еще мы писали, что в ночь на 5 октября, автомобиль с 5 арабами въехал в Бат-Ям после начала Йом-Кипур. Но толпа верующих его окружила и начала переворачивать. Не соблюдавшим религиозные ограничения мужчинам нанесли ножевые ранения и ушибы.