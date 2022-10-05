В Бат-Яме верующие перевернули автомобиль с людьми: детали происшествия

И результате инцидента пострадал 30-летний мужчина. Полиция начала расследование и ведет поиск причастных к происшествию.

В ночь на 5 октября, автомобиль с 5 арабами въехал в Бат-Ям после начала Йом-Кипур. Но толпа верующих его окружила и начала переворачивать.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Не соблюдавшим религиозные ограничения мужчинам нанесли ножевые ранения и ушибы. Пострадал 30-летний мужчина, ему удалось убежать от разъяренной толпы. Позже его подобрали сотрудники полиции и отвезли в отделение, откуда передали в медицинский центр «Вольфсон» в Холоне.

Позже были обнаружены еще двое пострадавших в результате инцидента. Их также госпитализировали в больницу.

Полиция приступила к расследованию инцидента и занялась поиском подозреваемых.

בערב כיפור: עשרות תושבי בת ים תקפו 5 ערבים שנסעו ברכב בעיר. ההמון הפך את המכונית על צידה — 3 נפצעו קל וקיבלו טיפול רפואי pic.twitter.com/xLzCxEBKlu — Anna Pines || אנה פינס (@AnnaPines_) October 5, 2022

«Курсор» писал ранее, что четверых израильтян захватила террористическая организация «Логово льва». Однако, в настоящее время они находятся под стражей у сил безопасности Палестинской автономии, которые вскоре должны вернуть их в Израиль целыми и невредимыми.

Еще мы писали, что во время Йом-Кипур солдаты ЦАХАЛа и ШАБАК задержали террориста, который подозревается в причастности к обстрелу израильского автобуса и такси в Самарии. Согласно палестинским источникам, задержанный террорист Салман Имран является членом группировки «Логово львов».