Стрельба в Лакии: женщина находится в критическом состоянии

Жительница Лакии в возрасте около 45 лет получила тяжелые ранения вечером в воскресенье, 9 октября.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что пострадавшая была доставлена ​​в больницу «Сорока». Медики MDA делали ей искусственное дыхание. Обстоятельства происшествия выясняются, на место прибыла полиция.

«Сообщение об инциденте поступило в 20:49. Женщина сначала была направлена ​​в местную клинику в Лакии. На место прибыла бригада MDA, которая начала сердечно-легочную реанимацию и эвакуировала ее в больницу в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, 5 октября в Нагарии произошла стрельба, в результате которой ранения получили трое мужчин. Инцидент случился на Сдерот Залман. Пострадавший 20-летний мужчина находится в критическом состоянии. Медики пытаются спасти его, проводя реанимационные действия. Еще один мужчина в возрасте 35 лет получил серьезные ранения, он находится в сознании.

В результате стрельбы также пострадал молодой человек около 20 лет, но у него ранения легкой степени тяжести.

В израильской полиции отметили, что на место происшествия уже отправлены крупные силы. Обстоятельства инцидента уточняются.

Курсор писал ранее, что во время Йом-Кипур солдаты ЦАХАЛа и ШАБАК задержали террориста, который подозревается в причастности к обстрелу израильского автобуса и такси в Самарии.

Еще мы писали, что в ночь на 5 октября, автомобиль с 5 арабами въехал в Бат-Ям после начала Йом-Кипур. Но толпа верующих его окружила и начала переворачивать. Не соблюдавшим религиозные ограничения мужчинам нанесли ножевые ранения и ушибы.

Напомним, в Нацерете произошла перестрелка между сотрудниками полиции и бандитами. В результате происшествия один подозреваемый был убит, второй получил ранение, еще двое арестованы.