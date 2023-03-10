Пожар в Иерусалиме: жителей призвали оставаться дома

21:27, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

На парковке в Иерусалиме вспыхнул пожар, жителей попросили оставаться дома.

В пятницу вечером на улице Элиэзер Шилони в районе Ир-Ганим на юге Иерусалима вспыхнул пожар на парковке 17-этажного дома в Иерусалиме.

На место прибыли пожарно-спасательные службы Израиля, работы по тушению пожара продолжаются.

Сообщений о пострадавших нет, а жителям близлежащих домов в это время было приказано оставаться дома.

Обновление: пожарным удалось взять под контроль пожар, вспыхнувший на парковке 17-этажного дома. Жителям дома разрешили покинуть свои квартиры и вернуться к своей повседневной жизни. Начато расследование обстоятельств возгорания.

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