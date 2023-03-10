Пожар в Иерусалиме: жителей призвали оставаться дома

Сообщений о пострадавших нет, а жителям близлежащих домов в это время было приказано оставаться дома.

Обновление: пожарным удалось взять под контроль пожар, вспыхнувший на парковке 17-этажного дома. Жителям дома разрешили покинуть свои квартиры и вернуться к своей повседневной жизни. Начато расследование обстоятельств возгорания.