Пожар в жилом доме в Маджд-эль-Круме: есть пострадавший

Сегодня появилась информация о пожаре в Маджд-эль-Круме, спасатели обнаружили на месте одного пострадавшего.

68-летний мужчина пострадал в пожаре, вспыхнувшем в жилом доме в Маджд-эль-Круме. Бригада МАДА оказала ему медицинскую помощь и эвакуировала его в медицинский центр Галилеи в Нагарии.

Об этом сообщает Maariv.

Фельдшер МАДА Михаил Бабионишев сообщил: «Когда мы прибыли на место происшествия, из горящего здания был извлечен мужчина, который был без сознания. Мы поместили его в машину скорой помощи и оказали ему первую медицинскую помощь, а потом эвакуировали в больницу, продолжая проводить реанимационные операции, когда его состояние было критическим».

Курсор писал ранее, что в Эйлате произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла. В МАДА сообщили, что мотоциклист после столкновения застрял в задней части автомобиля и получил серьезную травму конечностей. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.

Также мы сообщали, что в ДТП на 1-м шоссе пострадали 13 человек. Среди раненых был мужчина в возрасте 40 лет и пара, которые получили травмы средней степени тяжести.