В Эйлате произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла

В МАДА сообщили, что мотоциклист после столкновения застрял в задней части автомобиля и получил серьезную травму конечностей. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.

38-летний мужчина находится в тяжелом состоянии после автомобильной аварии между мотоциклом и легковушкой в Эйлате.

Об этом передает N12.

Сотрудники МАДА оказали помощь участникам ДТП и эвакуировали раненых в больницу Йосефталь.

Фельдшер МАДА сказал: «Это серьезная автомобильная авария с участием мотоцикла и коммерческого автомобиля. Мотоциклист застрял в задней части автомобиля и получил серьезную травму конечностей. Мы начали лечение. Мы как можно скорее перевели его в отделение интенсивной терапии и эвакуировали для дальнейшего лечения в больницу».

Также мы сообщали, что в результате аварии в Нетании пострадали четыре человека.

Кроме того, Курсор писал, что в ДТП на 1-м шоссе пострадали 13 человек. Среди раненых был мужчина в возрасте 40 лет и пара, которые получили травмы средней степени тяжести.

Еще напомним, что 50-летний водитель грузовика погиб утром в воскресенье в ДТП, которое произошло недалеко от Нацерета, после того, как грузовик, в котором он ехал, очевидно, упал с развязки в сторону шоссе 79.