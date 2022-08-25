Пожар возле Бейт-Шемеша потушили и назвали его вероятную причину

В результате пожара в районе Бейт-Шемеша выгорело около 75 гектаров насаждений, к тушению огня были привлечены около 50 пожарных расчетов и 6 самолетов.

Сегодня вечером, 25 августа, спасателям удалось локализовать крупный лесной пожар, который начался в районе Бейт-Шемеша. Огонь вплотную подошел к населенному пункту Тарум, поэтому пришлось эвакуировать местное население. На данный момент пожар удалось потушить.

Об этом сообщает издание «Детали».

На борьбу с огнем были направлены около 50 пожарных расчетов и 6 самолет. Выгорело около 75 гектаров насаждений. Возгорание началось в лесу ха-Насси и быстро начало распространяться. Из-за пожара пришлось эвакуировать жителей поселка Тарум, а затем и персонал, и посетителей торгового центра IKEA, который был расположен недалеко от поселка Эштаоль.

Спасатели отметили, что вероятной причиной пожара является халатность. И уже даже известно имя виновного. Началось расследование обстоятельств инцидента.

Известно, что в результате происшествия никто не пострадал. На данный момент опасности для населения нет. Дороги, которые были перекрыты в районе пожара, снова начали функционировать.

«Курсор» писал ранее, что из-за жары в Испании начались масштабные лесные пожары. На прошлой неделе в результате стихийного бедствия в огненную ловушку попали пассажиры поезда, которые ехали из Валенсии в Сарагосу.