Привлечена авиация: возле Бейт-Шемеша начался сильный пожар

Из-за пожара на открытой местности в мошаве Тарум объявили об угрозе для первого ряда жилых домов, людей начали эвакуировать.

В четверг, 25 августа, недалеко от Бейт-Шемеша вспыхнули несколько лесных и полевых пожаров. Из-за того, что огонь начал быстро распространяться и приближаться к жилым домам, людей начали эвакуировать.

Об этом сообщает издание News.walla.

Пожар бушует вблизи населенного пункта Тарум, а также возле электростанции, недалеко от Кфар Менахем. К его тушению привлекли 30 пожарных расчетов, а также 4 самолета, но огонь до сих пор пока не удалось взять под контроль.

Причиной пожара на открытой местности могла стать жаркая погода и палящее солнце.

«Курсор» писал ранее, что в понедельник, 22 августа, в лесу Бен-Шемен, расположенном между Иерусалимом и Тель-Авивом, вспыхнул крупный лесной пожар. С огнем боролись 15 групп пожарных, а также четыре самолета.

Еще мы писали, что в промзоне Арада произошел большой пожар. Загорелся склад текстиля, площадь которого составляла примерно 500 квадратных метров.

Напомним, что из-за аномальной жары в Испании начались сильные пожары, которые до сих пор не удается взять под контроль. В огненную ловушку в результате стихийного бедствия попали пассажиры поезда, направлявшегося из Валенсии в Сарагосу.