Поезд в Испании попал в огненную ловушку: пострадали 20 человек

В Испании продолжают бушевать масштабные лесные пожары и огонь перебросился на один из пассажирских поездов, следовавших в Сарагосу.

Из-за аномальной жары в Испании начались сильные пожары, которые до сих пор не удается взять под контроль. В огненную ловушку в результате стихийного бедствия попали пассажиры поезда, направлявшегося из Валенсии в Сарагосу.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Лесной пожар заблокировал ход поезда и пассажирам в панике пришлось разбивать окна, чтобы выбраться из транспорта. В результате происшествия пострадали 20 человек, трое из них получили серьезные ожоги, двоих госпитализировали в больницу с помощью вертолета. Других пострадавших, в том числе и 10-летнего ребенка, доставили в ближайшие медицинские учреждения. Всего в поезде находились 48 пассажиров.

Глава Валенсии Ксимо Пуч отметил, что лесные пожары нанесли уже серьезный ущерб, из своих домов в регионе были эвакуированы более 1000 жителей.

«Курсор» писал ранее, что на юго-западе Франции свирепствует лесной пожар, для его тушения привлечено более 1000 пожарных, 9 самолетов и 2 вертолета. Из-за пожара пришлось эвакуировать 10 тысяч человек, огнем уже было уничтожено более 6000 гектаров лесных насаждений.

Еще мы писали, что в Европе наблюдается сильная жара, которая вызвала масштабные лесные пожары и стала причиной гибели уже тысячи людей. Сильнее всего от высоких температур страдает Испания и Португалия.