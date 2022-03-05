На севере Израиля произошло еще одно ДТП

Согласно данным от службы МАДА, 20-летний житель Бака эль-Гарбии получил травмы. Кроме того, второй участник дорожно-транспортного происшествия погиб.

На трассе под номером 581 возле перекрестка Каланийот в ограждение врезался легковой автомобиль. Машина перевернулась.

В результате один из пассажиров погиб на месте. Второй человек был травмирован. На место выехала бригада медиков МАДА. Раненого доставили в больницу «Гилель Яффе». Его состояние врачи оценили как легкое.

Затем правоохранители перекрыли дорогу в обоих направлениях. Идет расследование обстоятельств инцидента.

Ранее редакция Курсора сообщала, что на юге Израиля в результате ДТП погибли два человека.

Кроме того, наш сайт писал, что 2-летний ребенок погиб в ДТП на юге Израиля.

Еще напомним, что в Ашдоде израильтяне спасли водителя, который потерял сознание прямо за рулем.

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