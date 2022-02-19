В результате ДТП на 6 шоссе была ранена молодая женщина

Вызванная на место бригада МАДА оказала ей медицинскую помощь и эвакуировала в больницу «Меир» в Кфар-Сабе. Полиция расследует обстоятельства этого происшествия.

На шестом шоссе неподалеку от Ницаней Оз произошла авария. В результате этого ДТП пострадала 20-летняя девушка. Он получила серьезные травмы.

На место вызвали бригаду парамедиков МАДА. Приехавшие на место парадамеики оказали девушке необходимую помощь, однако ее пришлось доставить в больницу «Меир» в Кфар-Сабе.

Правоохранители начали расследование этого инцидента.

Ранее редакция Курсора сообщала, что возле Афулы в ДТП сильно пострадал молодой мотоциклист. На шоссе под номером 65, на участке между Афулой и Атлитом, произошло ДТП с мотоциклом. В результате пострадал 16-летний подросток, который управлял транспортным средством.

Кроме того, наш сайт писал, что в Тель-Авиве 63-летнего пешехода сбил мотоцикл. 18 февраля, 63-летний пешеход получил травмы средней степени тяжести после того, как его сбил мотоцикл на улице ха-Кармель в Тель-Авиве.

Еще напомним, что в Нетании в пятницу утром техник, который ремонтировал лифт. Затем произошло ДТП, в результате которого женщина на автомобиле врезалась в прилавок уличного кафе.

У Кирьят-Арбы в лоб столкнулись два легковых автомобиля: много пострадавших.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.