ООН призвала россию возместить нанесенный Украине ущерб — резолюция

Против документа, кроме рф, в частности, проголосовали Беларусь, Китай, КНДР, Эфиопия, Иран и Сирия.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) на специальной сессии в понедельник, 14 ноября, приняла резолюцию авторства Украины и еще почти полсотни государств, в которой содержится призыв к россии* возместить ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что за резолюцию проголосовали 94 страны, еще 73 воздержались. Против резолюции высказались Багамы, Беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, россия, Сирия, Центрально-Африканская Республика и Зимбабве.

Государства ООН, поддержавшие документ, признают, что «российская федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права в Украине или против Украины, включая ее агрессию в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, и что рф должна нести правовые последствия всех своих международно-противоправных деяний, включая возмещение ущерба, в частности любого вреда, причиненного такими действиями».

Также ГА ООН признала необходимость создания в сотрудничестве с Украиной «международного механизма для возмещения убытков, потерь или ущерба, являющихся следствием международно-противоправных деяний российской федерации в Украине или против Украины».

Резолюция рекомендует создание членами ООН в сотрудничестве с Украиной «международного реестра убытков для регистрации доказательств, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина в результате международных противоправных деяний россии в Украине».

Как сообщал Курсор, в начале ноября на Генеральной ассамблее ООН рф осудили в ее же резолюции о борьбе с неонацизмом в мире, внеся в документ поправку о войне россии против Украины. При этом, постпред рф в ООН василий небензя проголосовал за эту резолюцию с изменениями.

Напомним, что в кремле заявили, что не хотят ядерной войны, но в некоторых случаях, нажатие кнопки станет единственным способом спасти государство.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!