Правительственные прокуроры угрожают забастовкой: озвучена причина

Комитет, представляющий адвокатов, работающих на государство, угрожает объявить забастовку в знак протеста против запланированной правительством реформы судебной системы, сообщает новостной сайт Walla.

Сегодня комитет объявил о трудовом споре, что является первым шагом перед забастовкой, заявив, что запланированные реформы «значительно повлияют на работу адвокатов и, как ожидается, нанесут серьезный ущерб организации».

Запланированная капитальная реформа вызвала резкую критику даже со стороны давних сторонников судебной реформы и вызвала еженедельные массовые протесты и публичные петиции со стороны различных должностных лиц, специалистов, частных компаний и других организаций.

Законодательные изменения, предложенные министром юстиции Яривом Левиным, серьезно ограничат способность Верховного суда отменять законы и решения правительства, а «отменяющая оговорка» позволит Кнессету переформулировать отмененные законы простым большинством в 61 голос; предоставит правительству полный контроль над подбором судей; запретит суду использовать критерий «разумности» для оценки законодательства и решений правительства; и разрешит министрам назначать своих собственных юрисконсультов вместо того, чтобы получать консультации от советников, работающих под эгидой министерства юстиции.

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