В Израиле расширили круг пенсионеров, которым не надо заполнять форму 101

Льгота коснется 200 тысяч пенсионеров, которые раньше подавали декларацию.

Сегодня, 8 ноября, Налоговое управление Израиля расширила категории пенсионеров, которые будут освобождены от необходимости заполнения декларации о доходах (формы 101).

Об этом сообщает Davar1.

Если раньше от этой обязательной ежегодной процедуры освобождались израильтяне в возрасте 80+, которые получают пенсию, то сейчас декларацию можно не заполнять после 70-летнего возраста. Таким образом, льгота затронет 200 тысяч пенсионеров.

Согласно правилам, каждый наемный работник должен заполнять декларацию о доходах в начале налогового года и при обустройстве на работу у нового работодателя. И этот документ нужно обновлять, если меняются какие-то важные личные данные, например, адрес или семейное положение.

В Израиле от необходимости заполнять форму 101 освобождаются такие категории граждан:

Пенсионеры, для которых прошло 3 года с момента достижения возраста, дающего право на получение пенсии. Но в трех последних декларациях у них должно быть указано, что пенсия является единственным их источником дохода. Еще израильтяне, попадающие под эту категорию, должны отказаться от претензий на целевые налоговые льготы. Таким гражданам нужно сдавать форму 101 раз в 5 лет.

Пенсионеры в возрасте 70+, доходы которых не изменились с момента заполнения предыдущей формы 101. В декларации также должно быть указано, что у них больше нет других источников дохода.

Получатели пособия по потере трудоспособности или инвалидности будут заполнять форму 101 один раз в два года. Для этого нужно заявление, что они не имеют дополнительного дохода и не претендуют на целевые налоговые льготы.

Полностью освобождены от заполнения декларации будут пенсионеры, которые потеряли работоспособность из-за слепоты.

Получатели пособия по потере кормильца, при условии, что размер выплаты не превышает сумму, которая освобождается от налогов, и что гражданин не получает дополнительных пособий по потере кормильца.

Получатели пособия по уходу в размере 100% и выше будут подавать форму 101 лишь один раз — с получением первой выплаты. Им тоже нужно будет подать заявление об отсутствии дополнительных источников дохода и отказе от претензий на целевые налоговые льготы.

«Курсор» писал ранее, что премьер-министр Яир Лапид, министр благосостояния и социального обеспечения Меир Коэн («Еш Атид») и министр социального равенства Мерав Коэн («Еш Атид») представили план повышения пособий по старости в Израиле.