Самый большой за всю историю: на сколько увеличат бюджет корзины медуслуг в 2023 году

В понедельник, 20 февраля, председатель комиссии кнессета по здравоохранению депутат Уриэль Бусо предложил увеличить бюджет корзины медицинских услуг для израильтян на этот год.

Сумму планируют поднять еще на 100 миллионов шекелей и это будет самый большой бюджет за всю историю. По словам Бусо, такой шаг позволит добавить в корзину лекарства, которые ранее не были в нее включены, но могут спасти множество жизней.

Председатель общественной комиссии по увеличению корзины медуслуг профессор Дина Бен-Йехуда высоко оценила решение экс-министра здравоохранения Арье Дери об увеличении бюджета корзины.

«Курсор» писал ранее, что на расширение медицинских услуг в Израиле выделили 650 миллионов шекелей, из них 100 млн прибавят во второй половине года. На лечение онкологических заболеваний направят 300 млн шекелей. В этом году в корзину вошли лекарства для диабетиков, новые препараты для онкобольных, комплексное лечение от заикания, вакцина против менингококковой бактерии.

Еще мы писали, что израильтян предупредили о том, что некоторые онлайн-услуги больничной кассы «Маккаби» не будут работать по пятницам и субботам (с 13:00 в пятницу и до 7:00 воскресенья).

Напомним, что израильская система здравоохранения продолжает развиваться и в последние годи в стране наблюдается увеличение числа многих практикующих специалистов, в частности психологов, физиотерапевтов, диетологов, стоматологов, офтальмологов и генетиков.

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