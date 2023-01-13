Правительство не может назначить ответственного за гору Мерон — СМИ

Итамар Бен-Гвир требует подчинить «министра горы Мерон» полиции, но Меир Поруш настаивает на своей независимости и подчиняться министру национальной безопасности не желает.

Комиссия по расследованию трагедии на горе Мерон обратилась к правительству Биньямина Нетаниягу с требованием немедленно назначить министра, ответственного за организацию массовых паломничеств к могиле Рашби на горе Мерон. Однако правительство не может выполнить требование комиссии из-за раздоров между министрами.

Об этом сообщает Israel Info.

Как известно, в апреле 2021 года празднование Лаг ба-Омер на горе Мерон закончилось катастрофой — 45 паломников, включая детей и подростков, погибли в давке. Правительство Нетаниягу отказалось создавать государственную комиссию по расследованию причин этой трагедии. После поражения Нетаниягу на выборах новым «правительством перемен» комиссия все же была создана.

В ходе расследования выяснилось, что ни полиция, ни министерство религий, ни какая-либо иная правительственная структура не несут юридической ответственности за состояние комплекса могилы Рашби и обеспечение безопасности паломников. В августе государственная комиссия официально предупредила Биньямина Нетаниягу, бывшего министра внутренней безопасности Амира Охану, начальника полиции Коби Шабтая и других должностных лиц о возможности их привлечения к уголовной ответственности по итогам расследования.

«По мере приближения очередного праздника Лаг ба-Омер комиссия требует от правительства назначить ответственного за подготовку к новому многотысячному паломничеству. Согласно коалиционным соглашениям, министром, ответственным за святые места на горе Мерон, должен стать депутат от партии «Яадут а-Тора» Меир Поруш, но голосование по утверждению его назначения откладывается, и из повестки дня воскресного заседания правительства этот вопрос снова исключен», — говорится в материале.

Отмечается, что причина в том, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требует подчинить «министра горы Мерон» полиции, но будущий министр Поруш настаивает на своей независимости и подчиняться ведомству Бен-Гвира не желает.

Ранее Курсор писал, что полиция и организаторы паломничества на горе Мерон опубликовали официальное заявление. Полиция и офис замминистра Каханэ официально сняли с себя ответственность за происходящее на Мероне. Те, кто не успел доехать до ближайших к горе стоянок, будут вынуждены поехать домой, несмотря на купленные билеты.

Курсор также сообщал, что 45 свечей зажжены в память о 45 погибших в трагедии на горе Мерон. О трагическом событии на горе Мерон, произошедшем год назад, напомнят 45 свечей — по количеству погибших в столпотворениях.