45 свечей зажжены в память о 45 погибших в трагедии на горе Мерон

О трагическом событии на горе Мерон, произошедшем год назад, напомнят 45 свечей — по количеству погибших в столпотворениях.

Рав Нахум Дов Броейр, ребе из Боян, зажигает 45 свеч в память о 45 жертвах трагедии Мерона.

Информацию об этом передал Телеграм-канал Что там у евреев?

Прямо сейчас на горе Мерон идут последние приготовления к центральному и единственному зажиганию праздничного костра.

«Курсор» ранее передавал о праздновании Лаг ба-Омер: гору Мерон за сегодня посетили более сорока тысяч человек. Уже сегодня вечером состоится празднование Лаг ба-Омера, включая зажигание костра и другие торжества. Но уже сейчас на гору Мерон прибывают сотни автобусов с паломниками.

Редакция сообщала, что страховые компании отказываются покрывать события Лаг ба-Омера. Страховые компании не только в Израиле, но и за границей не хотят рисковать и не берутся страховать мероприятия Лаг ба-Омера после того, что случилось в прошлом году.

Также мы передавали, что трое несовершеннолетних задержаны полицией за попытку саботажа на горе Мерон. Сотрудники полиции арестовали подростков, которые подготовили инструменты, чтобы вывести из строя электрооборудование и сорвать мероприятия на горе Мерон.

Ранее редакция писала, что израильтян призывают отпраздновать Лаг ба-Омер без костров. Каждый год во время Лаг ба-Омера большинство станций мониторинга фиксируют увеличение концентрации частиц, наносящих вред дыхательным путям.