Правительство Нетаниягу разрешит размещение поселенцев в Иудее и Самарии

Согласно соглашению, новый кабинет Нетаниягу должен разрешить размещение поселенцев на территории Иудеи и Самарии через 60 дней после приведения правительства к присяге.

Вступающий в должность премьер-министр Биньямин Нетаниягу согласился разрешить размещение поселенцев на территории Иудеи и Самарии в течение следующих 60 дней в рамках договоренности, достигнутой незадолго до полуночи среды с Религиозно-сионистской партией.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Он также согласился осуществить план по передаче власти над жизнью израильского гражданского населения в зоне C на территории Иудеи и Самарии, которая теперь находится под контролем ЦАХАЛа, соответствующим правительственным министерствам в пределах суверенного Израиля. Этот шаг считается формой фактической «аннексии», поскольку он дает правительству прямой контроль над территорией за пределами суверенных границ страны.

Первоначальный план такой передачи власти был изложен в первой договоренности, достигнутой между партией Нетаниягу «Ликуд», но не с такой ясностью.

Религиозно-сионистская партия опубликовала условия договоренности незадолго до того момента, когда Нетаниягу поздно вечером в среду позвонил президенту Ицхаку Герцогу, чтобы сообщить, что он может сформировать правительство. Но ему еще предстояло подписать какое-либо окончательное коалиционное соглашение, в том числе с Религиозно-сионистской партией, и официальный проект договора между ними не был опубликован.

На основании обнародованного документа в течение 60 дней после приведения правительства к присяге будет принято решение кабинета министров, разрешающее создание аванпостов, которые правые называют молодыми поселениями.

Есть около 100 аванпостов на территории Иудеи и Самарии, и в уведомлении Религиозно-сионистской партии не объясняется, сколько из них будет разрешено, но кампания по санкционированию аванпостов была сосредоточена на примерно 70 молодых общинах.

Решение кабинета министров не является последним шагом для получения разрешения, но оно позволяет начать бюрократический процесс и предотвращает разрушение этих сообществ. Это также открывает двери для этих сообществ, которые могут быть подключены к коммунальным услугам, таким как электричество. Этот шаг также ставит правительство Нетаниягу на непосредственный курс на столкновение с США и ЕС.

На ежемесячном заседании Совета Безопасности ООН по израильско-палестинскому конфликту Франция призвала Израиль не санкционировать аванпосты. Администрация Байдена также неоднократно выступала против поселенческой деятельности Израиля, такой как разрешение на создание аванпостов.

В соответствии с соглашением «Ликуда» с Религиозно-сионистской партией Нетаниягу согласился с внесением поправок в Закон о разъединении 2005 года, чтобы разрешить создание ешивы на месте бывшего поселения Гомеш.

Правительство Нетаниягу также позволит выполнить соглашение, которое оно заключило с примерно 50 семьями, которые незаконно переселились на вершину холма Эвьятар недалеко от перекрестка Тапуах в районе Самария на территории Иудеи и Самарии. Это включает в себя разрешение на создание ешивы и новой общины на этом месте либо в качестве района существующего поселения, либо в качестве нового поселения.

Ранее Курсор писал, что представитель ПА сделал громкое заявление касаемо идеи о создании двух государств. Представитель ПА в ООН говорит, что ожидает, что правительство Нетаниягу будет «колониальным и экстремистским».