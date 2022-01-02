Правительство одобрило реформу по сокращению производственных процессов планирования и строительства

Кабинет министров одобрил реформу, направленную на сокращение производственных процессов в отрасли.

Согласно реформе, будет уменьшена бюрократия и регулирование в областях планирования и строительства, а также будет повышена надежность планирования для промышленности в Израиле.

Среди утвержденных вещей: срок открытия завода в Израиле будет сокращен до двух лет и будет создан первый в стране центр выдачи разрешений, что сократит время выдачи разрешений примерно на 50. %.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что сотрудники МИД Израиля подняли черный флаг в знак протеста.

Работники Министерства иностранных дел в воскресенье утром подняли черный флаг на флагштоке министерства в знак протеста против условий своей работы.

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