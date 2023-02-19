Правительство ограничит восхождение евреев на Храмовую гору – СМИ

Правительство Израиля ограничит восхождение евреев на Храмовую гору в месяц Рамадан.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни» со ссылкой на 11-й канал.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу согласился на ряд уступок Палестинской администрации в рамках усилий администрации Джо Байдена по заключению сделки между двумя сторонами по снижению напряженности во время священного для ислама месяца Рамадан. Источники сообщают, что Вашингтон достиг «договоренности» с Иерусалимом и Рамаллахом, согласно которой и Израиль, и ПА будут воздерживаться от односторонних действий в течение следующих нескольких месяцев.

Так, ПА может отложить свои планы по проведению голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, осуждающей израильское строительство в Иудее и Самарии. Взамен Израиль, как утверждают источники, согласился заморозить строительные проекты в Иудее и Самарии и остановить или значительно сократить снос незаконных арабских построек в восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии. Подробнее об этом читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что голосование в ООН по израильским поселениям откладывается.