Правительство озвучило условия для торговых предприятий, на которых будет разрешена продажа тестов на COVID

Температура в складских помещениях и на производстве не будет опускаться ниже 2 градусов Цельсия.

Генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Нахман Эш одобрит временную продажу тестов на антигены в маркетинговых сетях.

Об этом сообщает israelhayom.co.il.

Решение, которое будет реализовано в ближайшие дни и будет действовать до 15 апреля, было принято после многочисленных жалоб общественности и выборных должностных лиц на снижение цен на тесты , а также после запроса, поданного премьер-министру Нафтали Беннету и министру здравоохранения Ницану Горовицу.

Сети смогут продавать тесты, если они будут соответствовать пяти условиям: первое — бизнес с действующей лицензией на продажу продуктов питания и напитков (кроме мясной лавки); Во-вторых, бизнес будет продавать наборы антигенов исключительно в оригинальной упаковке; В-третьих, бизнес будет хранить тесты в надлежащих условиях хранения отдельно от любых других товаров, которые могут негативно сказаться на их качестве, таких как неупакованные продукты питания, овощи, фрукты или чистящие средства; В-четвертых, оценки будут храниться в тенистом месте, защищенном от солнечного света и любого другого источника тепла, чтобы гарантировать их качество.

Пятое требование — температура в складских помещениях и на производстве не будет опускаться ниже 2 градусов Цельсия и не будет превышать 25 градусов Цельсия, для этого будет установлен кондиционер с температурным контролем, который будет включаться по мере необходимости.

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