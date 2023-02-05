Правительство поддержало возведение еврейского квартала за «зеленой чертой» — СМИ

В Атарот помимо строительства жилых домов планируют отвести около 350 тысяч квадратных метров под торговые площади.

Коалиция возобновила усилия по возведению еврейского квартала севернее Иерусалима на месте заброшенного аэропорта в районе Атарот, который находится рядом с лагерем беженцев Каландия.

Об этом информирует портал Детали.

Отмечается, что микрорайон запланирован для ультрарелигиозного населения. Планируемая для застройки территория составляет 1 243 денюм и принадлежит Израилю, ЕНФ-ККЛ и частным владельцам, большинство которых составляют палестинцы. Согласно плану, который разрабатывается уже около 30 лет, в Атарот помимо строительства жилых домов планируют отвести около 350 тысяч квадратных метров под торговые площади.

«В связи с требованием мирового сообщества и особенно США не строить за «зеленой чертой», чтобы не нарушать целостность палестинских населенных пунктов, государство не давало ход этому плану. В декабре 2021 года план был одобрен Окружной комиссией Иерусалима по планированию и строительству. Министерство охраны окружающей среды и Минздрав настояли на проведении экологической экспертизы в связи с опасностями загрязнения, которые, по-видимому, существуют в этом районе. Ожидается, что после завершения проверок комиссия окончательно утвердит план строительства микрорайона в апреле этого года», — пишет издание.

В канцелярии премьер-министра связывают продвижение программы еврейского строительства в Атарот с недавними терактами в Иерусалиме.

«Завершение планирования строительства в Атарот, который имеет стратегическое значение, укрепит наш суверенитет в Иерусалиме. Теракт в Неве-Яакове, унесший жизни 7 человек, является веским доказательством того, что сейчас самое подходящее время действовать», — заявили во фракции «Ликуд».

Как сообщал Курсор, в сентябре 2022 года Иерусалим одобрил строительство жилья для 700 семей в Гиват-Хашакед. Проект расположен к юго-востоку от спортивного комплекса Pais Arena Jerusalem, на северо-западной окраине арабского квартала Бейт-Сафафа.

Также Курсор информировал о том, что Израиль продвигает план строительства еврейского квартала в Восточном Иерусалиме.