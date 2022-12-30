Правительство приняло решение по передаче власти над поселениями от ЦАХАЛа к полиции

Это было первое решение, принятое новыми министрами после того, как новое правительство Нетаниягу было приведено к присяге.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в пятницу объявили, что откладывают план передачи контроля над безопасностью поселений в Иудее и Самарии, а также пригородах Иерусалима от армии полиции.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что это было первое решение, принятое новыми министрами с момента вступления в должность в четверг после того, как новое правительство Нетаниягу было приведено к присяге.

В настоящее время Армия обороны Израиля отвечает за безопасность 13 израильских поселений на окраинах Иерусалима, включая город Маале-Адумим. Не все города охраняются войсками АОИ — некоторые охраняются частными охранниками, нанятыми Министерством обороны, а другие — сотрудниками пограничной полиции.

Предыдущее правительство решило на основании решения правительства от 2006 года передать контроль над поселениями из-под юрисдикции ЦАХАЛа полиции. Решение должно было вступить в силу в воскресенье.

Нетаниягу, Галант и Бен-Гвир в пятницу провели оценку этого шага. В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что передача полномочий будет отложена на 30 дней для дальнейшего изучения вопроса.

Местные жители протестовали против этого решения, утверждая, что полиция не готова обеспечить надлежащую безопасность. Они потребовали сохранить существующий порядок.

Также сообщается, что Бен-Гвир планирует вывести подразделение пограничной полиции из Иудеи и Самарии и вместо этого разместить 16 рот на юге Израиля для борьбы с преступностью.

Как сообщал Курсор, ортодоксальная еврейская торговая палата осудила 330 раввинов за бойкот израильских министров. В организации заявляют, что люди, идентифицирующие себя как еврейские лидеры, вызывают ненависть и антиизраильские настроения.

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