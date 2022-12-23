12 ключевых планов коалиции Нетаниягу

Вступающий в должность премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил об успешном формировании правительства со своими ультраправыми и ультраортодоксальными союзниками, но ему еще предстоит завершить коалиционные соглашения с предполагаемыми партнерами.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Блок Нетаниягу состоит из его правой партии «Ликуд», ее давних ультраортодоксальных союзников ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправых фракций «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам».

Ни одна из партий еще не подписала окончательное коалиционное соглашение с «Ликудом», хотя «Оцма Иегудит» и «Религиозный сионизм» объявили в четверг, что достигли договоренности с партией Нетаниягу.

Нетаниягу должен до 2 января закрепить соглашения со своими партнерами по коалиции и привести к присяге новое правительство.

В последние дни появились некоторые детали предстоящих соглашений, хотя они еще не оформлены и могут быть изменены.

Вот некоторые из центральных и наиболее спорных пунктов и планов:

Отмена запрета на депутатов, подстрекающих к расизму Смертная казнь для террористов «Аннексия» территории Иудеи и Самарии Финансирование религиозных исследований Реформирование судебной системы Потенциальная дискриминация против ЛГБТ Новое подразделение ШАБАК сосредоточится на арабской преступности Планы «иудаизировать» некоторые районы Государственное финансирование гендерно-разделенных мероприятий Преобразования и поправки в Закон о возвращении Ультраортодоксальная воинская повинность Поддержка расчетов

Ранее Курсор писал, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Новое правительство отменит многие подписные меры уходящего правительства.

Лапид: Новое правительство не привержено демократии, разрушает основы общества. Уходящий премьер-министр говорит, что слабый Нетаньяху и его «опасные, экстремистские» партнеры нанесут ущерб армии, экономике, связям с США и диаспорой

Курсор также писал, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве. Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил президенту Ицхаку Герцогу в среду вечером и заявил: «Мне удалось сформировать правительство».

Наша редакция сообщала, что Лапид, Ганц и Элькин обрушились на новое правительство Нетаниягу. Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал новое правительство Биньямина Нетаниягу, назвав его самым экстремальным за всю историю Израиля.