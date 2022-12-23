12 ключевых планов коалиции Нетаниягу

08:49, Сегодня
Новости Израиля, Политика
биньямин нетаниягу фото
Фото: depositphotos.com

Биньямину Нетаниягу удалось сформировать правительство до истечения срока мандата, выданного президентом Ицхаком Герцогом.

Вступающий в должность премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил об успешном формировании правительства со своими ультраправыми и ультраортодоксальными союзниками, но ему еще предстоит завершить коалиционные соглашения с предполагаемыми партнерами.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Блок Нетаниягу состоит из его правой партии «Ликуд», ее давних ультраортодоксальных союзников ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправых фракций «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам».

Ни одна из партий еще не подписала окончательное коалиционное соглашение с «Ликудом», хотя «Оцма Иегудит» и «Религиозный сионизм» объявили в четверг, что достигли договоренности с партией Нетаниягу.

Нетаниягу должен до 2 января закрепить соглашения со своими партнерами по коалиции и привести к присяге новое правительство.

В последние дни появились некоторые детали предстоящих соглашений, хотя они еще не оформлены и могут быть изменены.

Вот некоторые из центральных и наиболее спорных пунктов и планов:

  1. Отмена запрета на депутатов, подстрекающих к расизму
  2. Смертная казнь для террористов
  3. «Аннексия» территории Иудеи и Самарии
  4. Финансирование религиозных исследований
  5. Реформирование судебной системы
  6. Потенциальная дискриминация против ЛГБТ
  7. Новое подразделение ШАБАК сосредоточится на арабской преступности
  8. Планы «иудаизировать» некоторые районы
  9. Государственное финансирование гендерно-разделенных мероприятий
  10. Преобразования и поправки в Закон о возвращении
  11. Ультраортодоксальная воинская повинность
  12. Поддержка расчетов

Ранее Курсор писал, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Новое правительство отменит многие подписные меры уходящего правительства.

Лапид: Новое правительство не привержено демократии, разрушает основы общества. Уходящий премьер-министр говорит, что слабый Нетаньяху и его «опасные, экстремистские» партнеры нанесут ущерб армии, экономике, связям с США и диаспорой

Курсор также писал, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве. Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил президенту Ицхаку Герцогу в среду вечером и заявил: «Мне удалось сформировать правительство».

Наша редакция сообщала, что Лапид, Ганц и Элькин обрушились на новое правительство Нетаниягу. Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал новое правительство Биньямина Нетаниягу, назвав его самым экстремальным за всю историю Израиля.

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