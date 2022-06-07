Правительство утвердило новые штрафы за нарушение ПДД

Правительство Израиля утвердило увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения. Эти изменения были инициированы министром транспорта Мейрав Михаэли.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Анонсированы новые суммы штрафов:

• Увеличение штрафа с 1000 до 1500 шекелей за незаконное использование мобильного телефона во время вождения.

• Увеличение штрафа с 250 до 500 шекелей за парковку на выделенной полосе для общественного транспорта. В зонах усиленного контроля на 750 шекелей.

• Новый штраф в размере 1000 шекелей для водителей электрических самокатов/велосипедов до 16 лет, или при отсутствии шлема, или сделан нелегальный тюнинг для увеличения скорости.

• Новый штраф в размере 750 шекелей за езду на электрических самокатах/велосипедах без подготовки.

• Новый штраф в размере 250 шекелей за езду на электрических самокатах/велосипедах с неисправностями.

«Курсор» передавал, что иностранные рабочие оставили в Израиле 30 миллионов шекелей. Залоговые деньги также используются для создания стимула для отъезда рабочих из Израиля по истечении срока действия их визы.

Также мы информировали, что израильские пользователи подают иск к Twitter на 125 млн шекелей. В иске к Twitter пользователи утверждают, что личные данные были без их согласия переданы третьим лицам в рамках рекламной компании, принесшей соцгиганту 3 млрд долларов.