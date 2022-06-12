Правозащитники: Реформа абортов навредит женщинам

Спорная реформа по абортам, которую в настоящее время продвигает министр здравоохранения Ницан Горовиц, подверглась критике со стороны организации «Лилах», которая управляет центрами помощи беременным женщинам. По мнению «Лилах», Горовиц стремится получить политические дивиденды за счет здоровья женщин. Ли Узия, директор горячей линии «Лилах», объяснила причину оппозиции своей организации.

«Цель реформы — упразднить комитеты, в которые должны являться женщины, чтобы получить разрешение на первый триместр беременности, и передать этот вопрос в фонды здравоохранения», — объясняет она. «Идея заключается в том, чтобы сэкономить деньги, поскольку отпадет необходимость в двух врачах и одном социальном работнике в комитетах. Но эта реформа ничего не делает для решения «слона в комнате» — вопроса о том, почему так много женщин делают аборты. В Израиле их десятки тысяч каждый год».

По словам Узии, комитеты не предпринимают никаких усилий для выяснения причин, по которым женщины просят об аборте, и не оказывают помощи заявителям в решении сопутствующих проблем. «Эти комитеты не учитывают потребности женщин и не предоставляют никакой информации о самом процессе аборта или его последствиях. По разным причинам на женщин часто оказывается давление с целью заставить их сделать аборт, иногда со стороны партнера, иногда со стороны членов семьи, работодателей или коллег».

Глава организации подчеркивает, что многие женщины, обращающиеся в Лилах, не хотят делать аборт, но давление, пусть даже косвенное, заставляет их обратиться в комитет и попросить разрешения, которое дается без вопросов. Она описала один случай, когда «замужняя женщина с двумя детьми — образованная женщина с карьерой — пошла с мужем к частному врачу и сделала аборт не потому, что ей кто-то сказал, а из-за страха перед реакцией на новой работе».

В такой ситуации, говорит Узия, волонтеры «Лилах» информируют женщину о ее законных правах, и иногда этого бывает достаточно, чтобы заставить ее пересмотреть свое решение и укрепить ее решимость сохранить беременность.

Узия подчеркивает, что упрощение процедуры получения разрешения на аборт только усилит давление на женщин, вынуждающее их прерывать беременность, в результате чего бесчисленные женщины будут сожалеть о решении, изменившем их жизнь, и задаваться вопросом, могли ли они избежать принятия столь радикальных мер.

Курсор ранее писал, что в Верховный суд направлена жалоба на министра здравоохранения. Петиция о неправомерных действиях министра Горовица подана в Верховный суд в связи с его решениями по изменению в политике донорства, что несет «потенциальную угрозу жизни».