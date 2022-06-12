В Верховный суд направлена жалоба на министра здравоохранения

Петиция о неправомерных действиях министра Горовица подана в Верховный суд в связи с его решениями по изменению в политике донорства, что несет «потенциальную угрозу жизни».

Активисты движения «Выбирай семью» и ассоциации «Этика» подали в Верховный суд петицию против изменения терминологии в бланках для сдачи крови МАДА, в которых термины «отец» и «мать» были заменены на «родитель 1» и «родитель 2».

В петиции указано, что отмена запрета донорства мужчинами, состоящими в интимных отношениях с другими мужчинами, связана с политическими причинами и не была проведена согласно принятой процедуре.

Петицию подали Михаэль Пуах, председатель организации «Выбери семью», и его сын Иегуда Пуах, один из лидеров ассоциации «Этика».

В петиции говорится, что после назначения на пост министра здравоохранения Ницана Горовица приняты два важных решения в отношении донорства. Второе изменение — это корректировка терминологии в бланке для сдачи крови.

«Это опасные для жизни решения. Министр Горовиц гордится тем, что он гей, и своей публичной активностью подтверждает, что решения приняты по политическим причинам, несмотря на потенциальную угрозу жизни».

Заявители уверены, что «это препятствует способности сотрудников банка крови определять редкие группы крови и отталкивает многих от сдачи крови. Это ставит под угрозу жизни тех, кто нуждается в единицах крови».

Председатель движения»Выбери семью»Майкл Пуах заявил в своем обращении, что «министр Горовиц виновен по двум пунктам. Во-первых, он продвигает повестку дня, направленную на разрушение общества, и, кроме того, он наносит вред банку крови».

Иегуда Пуах, лидер «Этики» уточнил: «Мы обратились в Верховный суд, чтобы дать понять министру здравоохранения, что банк крови ему не принадлежит и что он не имеет права наносить ущерб здоровью населения».

Ранее «Курсор» писал, что Ницан Горовиц принял участие в параде гордости в Иерусалиме. «В этом году мы перешли от борьбы к достижениям, от протеста к революции. Никто нам не угрожает, никто нас не пугает, никто не вернет нас обратно в «чулан». Вот и все»,– заявил министр.

Также мы сообщили слова Беннета: Наше правительство привело государство от паралича к росту.