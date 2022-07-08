Правозащитники возмущены: Израиль приютил американского раввина, совершившего сексуальное насилие

Раввину из американского штата Нью-Джерси, который совершил множество преступлений сексуального насилия над детьми в еврейских школах, предоставили временную визу, а Министерство внутренних дел рассматривает его просьбу о предоставлении израильского гражданства.

Барух Ланнер, американский раввин, который три года провел в тюрьме за сексуальное насилие над учениками еврейской средней школы, получил временную визу резидента. Это дает ему возможность остаться в Израиле, пока Министерство внутренних дел страны рассматривает его просьбу о предоставлении гражданства.

Ланнер и его жена прибыли в Израиль как туристы и подали запрос на гражданство в обход Еврейского агентства, которое занимается рассмотрением запросов на гражданство в США и обычно отказывает людям с криминальным прошлым.

Защитники жертв сексуального насилия потрясены этой новостью. Ранее Израиль отказывал в предоставлении гражданства лицам с криминальным прошлым, которые представляют опасность для израильского общества.

В 2000 году Ортодоксальный союз, где числился Ланнер, начал расследование по обвинению Ланнера в целом ряде сексуальных, физических и эмоциональных злоупотреблений в отношении десятков подопечных ему подростков.

В 2002 году он был осужден за создание угрозы в 1990-х годах благополучию двух девочек во время работы директором средней школы «Хиллел Ешива» в Нью-Джерси.

По словам директора израильской организации Magen Шаны Ааронсон, защищающей интересы жертв сексуального насилия, особенно в ортодоксальной общине, необходим пересмотр запроса Ланнера на получение вида на жительство.

«Это не просто огорчает, это приводит в ярость, что, несмотря на усилия таких организаций, как моя, и различных государственных учреждений, правительство приняло такое морально несостоятельное решение», — сказала Ааронсон.

По словам Ааронсон, Маген составила и передала властям списки около 100 обвиняемых и осужденных преступников, которые подали заявления на получение израильского гражданства или визы на проживание и успешно его получили.

Если Барух Ланнер получит гражданство, «он сможет завтра зайти в любую школу, подать заявление о приеме на работу, получить справку о благонадежности от израильских правоохранительных органов и устроиться на работу с детьми», — сказала она.

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