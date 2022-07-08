Обстрел военного поста ЦАХАЛа в Самарии: пострадавших нет

09:14, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: pixabay.com

В Самарии, возле поселка Эйнав, ночью, 8 июля, был открыт огонь по военному посту ЦАХАЛа, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

В Самарии вблизи населенного пункта Эйнав в районе территориальной бригады Менаше ночью был обстрелян военный пост.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Ночью неизвестными был открыт огонь в сторону приграничного военного поста.

По сообщению ЦАХАЛа, пострадавших нет.

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Автор материала:
Орли Шендт
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