Посол Израиля о Рош ха-Шана: Въезд в Украину для туристов в период осенних праздников будет закрыт

Михаэль Бродский в своем Телеграм-канале заявил о том, что в этом году паломники не смогут попасть в Умань из-за боевых действий. Посол отметил, что обсудит этот вопрос с украинскими властями.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил о том, что посольство Украины сообщило, что въезд для туристов в период осенних праздников будет закрыт, имея ввиду праздник Рош ха-Шана и паломничество хасидов в Умань.

Посол заявил, что планирует обсудить этот вопрос с украинским руководством на следующей неделе в Киеве.

Курсор ранее писал, что в Харьков из Израиля доставили 9 тонн медицинских препаратов. Накануне, 6 июля, в украинский Харьков из Израиля доставили 9 тонн медицинских препаратов, среди которых кровоостанавливающие средства, окклюзионные повязки, хирургические пакеты.

Об этом сообщило Посольство Украины в Государстве Израиль.

Также сообщалось, что главного раввина москвы Пинхаса Гольдшмидта уволили. Главный раввин москвы* Пинхас Гольдшмидт был уволен из-за того, что отказался поддерживать войну россии против Украины. Община решила не продлевать с ним контракт, несмотря на то, что его лишь недавно перевыбрали.