Праздник на горе Мерон организует та же группа, что и в прошлом году

Национальный центр по развитию святых мест получил право организовать праздник Лаг-Ба-Омер без какого-либо тендера из-за «экономичности и эффективности».

Министерство религиозных служб выбрало ту же организацию, которая в прошлом году курировала проведение религиозного праздника Лаг-Ба-Омер на горе Мерон, для того, чтобы сделать это и в этом году.

Национальный центр по развитию святых мест отвечал за проведение фестиваля в прошлом году, когда 45 человек были затоптаны насмерть в давке во время празднования, что стало самой страшной гражданской катастрофой в истории Израиля.

Министерство также разрешило организации пропустить тендерный процесс и приняло ее предложение напрямую, ссылаясь на «экономичность и эффективность».

Члены семей некоторых погибших в прошлогодней катастрофе осудили решение правительства. Государственная комиссия по расследованию инцидента продолжается, хотя ее работа замедлилась после смерти Мириам Наор, возглавлявшей расследование, в прошлом месяце.

Курсор ранее писал, что на горе Мерон снесли Священный мост. Священный мост на горе Мерон, который уже один раз сносили, был признан судом незаконным и опасным сооружением, а потому его было решено снести.

Кроме того, на горе Мерон снесли незаконный комплекс. Комплекс Бускила возле могилы рабби Шимона бар Йохая на горе Мерон был снесен Национальным отделом по обеспечению соблюдения законов о планировании и строительстве и израильской полицией в понедельник утром.

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