Праздники месяца Тишрей: израильтянам рассказали, когда в аэропорту Бен-Гурион ожидается пик пассажиропотока

По данным администрации аэропорта, в сентябре и октябре более четырех миллионов пассажиров на международных рейсах пролетят через Израиль.

Во время праздников месяца Тишрей ожидается увеличение международного пассажиропотока, как сообщило Управление аэропортов сегодня утром в воскресенье. Согласно данным, в сентябре и октябре через аэропорт пройдет более четырех миллионов пассажиров международных рейсов.

Генеральный директор администрации аэропорта отметил: «Мы продолжаем улучшать сервис, предоставляемый в аэропорту Бен-Гурион.

Вместе с усовершенствованием и внедрением систем оцифровки широкая общественность сможет легко управлять выездом за границу через самостоятельные процедуры. Мы поможем всем пассажирам использовать различные технологии. Наша главная цель — улучшить обслуживание пассажиров с помощью стратегии, основанной на инвестициях и инновациях, с вложением более пятидесяти миллионов шекелей», — добавил он.

Данные также показывают, что в августе через аэропорт прошло более 2,2 млн пассажиров, и ожидается, что рост пассажиропотока продолжится и в следующем месяце.

Ожидаемые дни, когда активность в аэропорту Израиля особенно возрастет, — 8, 15 и 22 сентября. Кроме того, ведущими направлениями в сентябре этого года являются Турция, Греция, США, Италия и Англия.

Ранее Курсор писал, что Управление аэропортов в обращении к авиакомпаниям, которые работают в аэропорту «Бен-Гурион», попросило готовиться к введению в Израиле летом 2023 года ограничений на использование «шумных» самолетов.