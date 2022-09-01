В Израиле появятся ограничения на использование «шумных» самолетов: когда это произойдет

Управление аэропортов в обращении к авиакомпаниям, которые работают в аэропорту «Бен-Гурион», попросило готовиться к введению в Израиле летом 2023 года ограничений на использование «шумных» самолетов.

Новые правила будут иметь отношение к самолетам, которые оснащены четырьмя двигателями (например, Boeing 747).

Об этом сообщают «Детали«.

В Управлении утверждают, что благодаря этим ограничениям хотят улучшить экологию и снизить авиационный шум на территории населенных пунктов, которые находятся возле аэропорта «Бен-Гурион». В обращении сказано, что с 31 марта 2023 года в Израиле можно будет сажать самолеты с вышеуказанным количеством двигателей только в тех случаях, когда для этого будет специальное разрешение руководства аэропорта.

Ранее мы рассказывали о подписании контракта между Израилем и корпорацией Boeing. В его рамках планируется закупка четырех самолетов-заправщиков КС-46А, которые передадут на службу ВВС.

Министр обороны Бени Ганц заявил, что этот контракт подтверждает стратегические отношения, сложившиеся между израильским и американским оборонными ведомствами. По его словам, самолеты-заправщики «будут служить ЦАХАЛу в условиях боевых действий, ближних и дальних, с которыми нам возможно предстоит столкнуться».

Кроме этого, «Курсор» сообщал, что стал известен заказчик израильских самолетов-шпионов. Оказалось, что компания Israel Aerospace Industries подписала с Италией контракты на сумму около 550 миллионов долларов, предусматривающие продажу двух самолетов-разведчиков раннего предупреждения, а также услуги поддержки и наземной логистики для итальянских ВВС.