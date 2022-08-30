Предотвращена попытка терактов в Лоде: полиция обезвредила пять взрывных устройств

Во вторник полиция выявила в Лоде пять взрывных устройств, обнаруженных в районе железнодорожного вокзала.
Полиция сообщила, что все устройства обезврежены, проводится дальнейшее расследование.
Детективы спецподразделения по борьбе с преступностью вместе с бойцами МАГАВ и кинологическим подразделением Центрального округа сегодня утром провели операцию в Лоде.
В результате целенаправленного обыска на открытой местности в районе железнодорожного вокзала в Лоде были обнаружены пять готовых к применению самодельных взрывных устройств.
После обезвреживания устройств полицейские и подтверждения отсутствия дальнейшей опасности для населения, все находки будут переданы для дальнейшего изъятия улик в судебно-медицинских лабораториях полиции Израиля.
Полиция заявила: «Захват оружия сегодня присоединяется к ряду значительных оперативных достижений, позволяющим обеспечить общественное спокойствие в соответствии с наступательной стратегией Центрального округа против виновных в совершении преступлений».
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