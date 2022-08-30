Теракт у входа в гробницу Йосефа: Лапид выступил с призывом

Палестинские боевики обстреляли пять человек, которые вошли в комплекс гробницы Иосифа в Шхеме рано утром во вторник. Израильтяне не согласовали с ЦАХАЛом вопросы защиты перед посещением могилы.
Солдаты ЦАХАЛа прибыли на место происшествия, спасли пятерых и эвакуировали раненых. Двое из них, жители Иерусалима и Модиин-Илита, получили ранения и были доставлены в больницу Бейлинсон и медицинский центр Шиба для лечения. Сообщается, что одного из раненых эвакуировали на военном вертолете.
Яир Лапид прокомментировал происшествие: «Желаю скорейшего выздоровления раненым в результате обстрела у могилы Иосифа и благодарю солдат, спасших мирных жителей с места обстрела.
Мы продолжим без колебаний действовать против террористов, которые хотят причинить нам вред. Сегодня утром ЦАХАЛ и ШАБАК действовали в Шхеме. ЦАХАЛ и силы безопасности прилагают большие усилия, чтобы позволить верующим добраться до гробницы Иосифа, однако несогласованное прибытие подвергает опасности верующих и силы безопасности», — написал Лапид.
«Призываю всех граждан, для вашей безопасности следовать инструкциям и беречь себя», — закончил он, попросив израильтян не посещать могилу Йосифа, не согласовав визит с силами безапасности.
Ранее Курсор уже писал о теракте в Шхеме: ЦАХАЛ проводит операцию по задержанию террористов.
Также мы информировали, что на границе с Иорданией предотвратили контрабанду оружия. ЦАХАЛ вместе с пограничниками и полицией предотвратили очередную попытку контрабанды оружия на границе с Иорданией.