Теракт у входа в гробницу Йосефа: Лапид выступил с призывом

Палестинские боевики обстреляли пять человек, которые вошли в комплекс гробницы Иосифа в Шхеме рано утром во вторник. Израильтяне не согласовали с ЦАХАЛом вопросы защиты перед посещением могилы.

Солдаты ЦАХАЛа прибыли на место происшествия, спасли пятерых и эвакуировали раненых. Двое из них, жители Иерусалима и Модиин-Илита, получили ранения и были доставлены в больницу Бейлинсон и медицинский центр Шиба для лечения. Сообщается, что одного из раненых эвакуировали на военном вертолете.

Яир Лапид прокомментировал происшествие: «Желаю скорейшего выздоровления раненым в результате обстрела у могилы Иосифа и благодарю солдат, спасших мирных жителей с места обстрела.

Мы продолжим без колебаний действовать против террористов, которые хотят причинить нам вред. Сегодня утром ЦАХАЛ и ШАБАК действовали в Шхеме. ЦАХАЛ и силы безопасности прилагают большие усилия, чтобы позволить верующим добраться до гробницы Иосифа, однако несогласованное прибытие подвергает опасности верующих и силы безопасности», — написал Лапид.

«Призываю всех граждан, для вашей безопасности следовать инструкциям и беречь себя», — закончил он, попросив израильтян не посещать могилу Йосифа, не согласовав визит с силами безапасности.

צה״ל וכוחות הבטחון עושים מאמצים רבים לאפשר למתפללים להגיע לקבר יוסף, הגעה ללא תיאום מסכנת את המתפללים ואת כוחות הבטחון.

אני קורא לכל האזרחים, למען בטחונכם, הקפידו על ההנחיות ושמרו על עצמכם. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) August 30, 2022

Ранее Курсор уже писал о теракте в Шхеме: ЦАХАЛ проводит операцию по задержанию террористов.

Также мы информировали, что на границе с Иорданией предотвратили контрабанду оружия. ЦАХАЛ вместе с пограничниками и полицией предотвратили очередную попытку контрабанды оружия на границе с Иорданией.