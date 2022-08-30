Наезд на полицейского в Тель-Авиве: задержан житель Яффо

Отказ водителя скутера остановиться по требованию полицейского и последовавший за этим наезд на него повлек за собой расследование, в результате которого арестован житель Яффо.

Полицейский пострадал во время патрулирования улицы Яркон в Тель-Авиве, когда попытался задержать водителя скутера, нарушившего правила дорожного движения. Он подал сигнал водителю остановиться, но подозреваемый увеличил скорость и наехал на полицейского.

По информации полиции, житель Яффо арестован по подозрению в умышленном наезде на полицейского-добровольца, в результате сотрудник полиции получил серьезную травму бедра. В среду прокуратура намерена предъявить обвинение задержанному.

В жалобе полицейского указано, что около двух недель назад, во время дежурства на улице Яркон в Тель-Авиве, он был сбит мотоциклистом, которые превысил скорость.

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