Представитель Ирана в ООН выдвинул новые обвинения в адрес Израиля – ISNA

Иран обвинил Израиль в атаке беспилотников на военный завод недалеко от центрального города Исфахан, сообщило сегодня в четверг полуофициальное информационное агентство ISNA, поклявшись отомстить за то, что стало последним эпизодом в затянувшейся тайной войне.

В письме главе ООН представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что предварительное расследование предполагает, что Израиль несет ответственность за нападение в субботу вечером.

«Иран сохраняет за собой право дать твердый ответ, когда и как он сочтет это необходимым», — говорится в письме Иравани. Он добавил: «Эти действия, предпринятые Израилем, противоречат международному праву».

Атака произошла на фоне напряженности между Ираном и Западом из-за ядерной деятельности Тегерана и его поставок оружия, в том числе дальнобойных «беспилотников-самоубийц», для войны россии* в Украине, а также нескольких месяцев антиправительственных демонстраций в своей стране.

Израиль давно заявлял, что готов нанести удары по иранским целям, если дипломатия не сможет обуздать ядерные или ракетные программы Тегерана, но придерживается политики воздержания от комментариев по конкретным инцидентам.

Напомним, что 29 января возле Исфахана произошло четыре взрыва, и все они, по-видимому, были нацелены на объект, разрабатывающий современное оружие. Несмотря на то, что Исламская Республика утверждает обратное, ущерб выходит далеко за рамки «незначительного повреждения крыши».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.