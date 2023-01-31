США ввели санкции против иранских компании за помощь армии рф

В список были включены несколько предприятий авиационной промышленности, а также ВВС Корпуса стражей исламской революции.

Министерство торговли США включило семь организаций из ирана в свой «черный список» за содействие вооруженным силам россии* и ее военно-промышленному комплексу.

Об этом сообщается на странице электронной базы Федерального реестра США.

Отмечается, что в список были включены, в частности, несколько предприятий авиационной промышленности, а также ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Эти семь организаций, как было установлено правительством США, действовали против интересов национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов, способствуя Вооруженным силам россии и ее военно-промышленному комплексу», — говорится в документе.

Как сообщал Курсор, 23 января министры стран Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против Ирана. Об этом сообщили в шведском председательстве ЕС.

«Министры приняли новый пакет санкций против Ирана, нацеленных на тех, кто руководит репрессиями. ЕС решительно осуждает грубое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных протестующих», — говорится в сообщении.

Также мы информировали о том, что Европейский Союз намерен обсудить со странами «Группы семи» (G7) десятый пакет санкций против российской федерации. Об этом сообщил постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон.

По его словам, необходимо пересмотреть уровень граничной цены на закупку российской нефти. ЕС также должен пересмотреть уже действующие санкции против россии.

«Мы должны убедиться, что десятый пакет санкций будет иметь большее влияние на россию, чем на некоторые страны-члены ЕС», — пояснил дипломат, отметив, что новые санкции могут быть приняты только после выработки совместного решения стран G7 и Евросоюза.

Ранее Курсор писал, что Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!