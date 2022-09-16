Представитель Катара в ООН обвинила Израиль в терактах 11 сентября 2001 года

UN Watch сообщил, что Хенд Аль-Муфтах, которую могут назначить председателем форума по правам человека ООН, неоднократно поддерживала антисемитские взгляды и антизападные заговоры в последнее десятилетие.

Посол Катара при Организации Объединенных Наций в Женеве, которая номинирована на пост председателем форума по правам человека всемирного органа, имеет историю антисемитизма, придерживается фанатичных убеждений против сообщества ЛГБТК+ и поддерживает антизападные заговоры, заявила наблюдательная группа.

Некоммерческая группа UN Watch задокументировала десятки случаев, когда посол Катара Хенда Аль-Муфтаха выражала антиеврейские и гомофобные взгляды в Интернете, и в понедельник направила письмо президенту КПЧ ООН Фредерико Вильегасу с петицией против ее выдвижения на пост председателя Форума ООН по правам человека.

По данным UN Watch, в период с 2011 по 2021 год Аль-Муфтах опубликовала десятки дискриминационных и конспирологических твитов, в том числе она обвинила Израиль в терактах 11 сентября, называла евреев «врагами» и говорила, что геи не заслуживают прав.

«Евреи сосредоточили свои инвестиции в промышленности и СМИ, и именно поэтому они доминировали, тиранизировали и правили миром», — написала она в твиттере в феврале 2012 года.

Позже она заявила, что евреи несут ответственность за «антиисламские настроения повсюду», сказала, что Израиль знал о террористической атаке «Аль-Каиды» на Синае и что «Израиль висит над каждой террористической атакой», даже предполагая, что Израиль сам основал «Аль-Каиду».

Ее взгляды «полностью противоречат принципам и ценностям форума ООН, который она стремится возглавить, и уставу Совета по правам человека», — говорится в письме UN Watch.

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