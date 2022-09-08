Между Израилем и Катаром возобновились прямые контакты: подробности

Сообщается, что высокопоставленные израильские чиновники недавно летали в Катар, чтобы обсудить вопрос по оказанию израильтянам консульской помощи во время проведения чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу состоится через два месяца, но уже сейчас между Израилем и Катаром ведутся прямые переговоры по оказанию израильтянам, которые намерены отправиться в Катар, консульской помощи во время проведения турнира. Также в ходе этих переговоров Катар попросил Израиль также разрешить палестинским арабам летать на матчи предстоящего чемпионата мира.

Об этом сообщает «7 канал».

Высокопоставленные израильские официальные лица недавно посетили Катар для переговоров по координации перед турниром. Кроме того, Израиль выразил свое желание создать “офис интересов” в этой стране, но Катар не поддержал данную инициативу. Переговоры по этому вопросу все еще продолжаются и пока не достигли решения.

В первую очередь Катар рассматривает чемпионат мира, как возможность для начала работы над продвижением решения израильско-палестинского конфликта. Израильские журналисты смогут приезжать в Катар во время чемпионата мира по футболу, но они должны будут заполнить специальную журналистскую визу.

Официальные лица в Иерусалиме уже подтвердили переговоры между Израилем и Катаром, но в подробности вдаваться не стали.

Ранее «Курсор» писал о том, что произошла отмена запланированный беседы между премьер-министром Яиром Лапидом и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, потому что Израиль захотел обнародовать переговоры.