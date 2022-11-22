Представители Ликуда встретились с членами румынской антисемитской партии — СМИ

AUR на последних выборах в Румынии получила около 8 процентов голосов. Сторонники партии представляют собой смесь фашистов, неонацистов, антисемитов и пророссийских политиков.

Представители партии «Ликуд» провели встречу с членами ультраправой антисемитской румынской партии AUR, официально бойкотируемой Израилем.

Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что румынская партия, против которой формально выступает «Ликуд», призывает к союзу с россией*, поддерживает аннексию венгерской территории и мечтает вернуть Румынию в ее «славное» прошлое времен Второй мировой войны, когда она сотрудничала с нацистской Германией.

«Конференция под названием «Европа, в которую мы верим» была организована ультраправой румынской партией AUR, с которой посольство Израиля в Бухаресте не сотрудничает из-за ее антисемитизма, отрицания Холокоста и прославления румын, сотрудничавших с нацистами. во время Второй мировой войны», — пишет издание.

Отмечается, что среди высокопоставленных членов партии есть отрицатели Холокоста, которые делают антисемитские комментарии и восхищаются Йоном Антонеску, румынским диктатором, сотрудничавшим с немцами в годы войны.

«На последних выборах AUR получила около 8 процентов голосов и в настоящее время занимает 27 мест из 330 в нижней палате румынского парламента и 12 мест из 136 в сенате. Сторонники партии представляют собой смесь фашистов, неонацистов, антисемитов, националистов, пророссийских политиков, женоненавистников, антивакцинаторов, конспирологов и им подобных», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, Румыния опровергла слова путина о территориальных претензиях к Украине. В МИД Румынии заявили, что не имеют территориальных претензий и страна поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.

Также Курсор информировал о том, что Румыния может купить «Железный купол» у Израиля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!