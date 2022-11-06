Румыния обвинила путина во лжи

В официальном сообщении МИД Румынии опровергли заявления российского диктатора, а также раскритиковали Кремль за вторжение в Украину.

Румыния опровергла слова путина* о территориальных претензиях к Украине.

Об этом официально заявило Министерство иностранных дел Румынии.

Ранее путин сказал, что у Румынии, а также у Польши и Венгрии есть желание вернуть отобранные во время Второй мировой войны земли.

Однако в МИД Румынии заявили, что не имеют территориальных претензий и страна поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.

Румыния раскритиковала Кремль за вторжение в Украину и обвинила путина в искажении фактов: «Министерство иностранных дел Румынии отвергает утверждения, высказанные президентом российской федерации в речи по случаю Дня народного единства, которые ложно наводят на мысль о территориальных претензиях Румынии к Украине».

В МИД также подчеркнули, что захватническая война, которую начала рф 24 февраля, является «серьезным нарушением принципов международного права».

Ранее Курсор писал, что США попросили Зеленского показать готовность к переговорам с рф.

Мы также сообщали, что в НАТО оценили риски применения россией ядерного оружия против Украины.

Напомним, наш сайт сообщал, что Иран признал поставки беспилотников в россию. Глава МИД Ирана признает, что Тегеран передал москве* «ограниченное количество» БПЛА, но настаивает на том, что передача была осуществлена ​​до того, как россия вторглась в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!