Представительство Израиля на Чемпионате мира: Мы гости в традиционной арабской стране

Представитель делегации Министерства иностранных дел на Чемпионате мира-2022 Алон Лави поделился впечатлениями от пребывания в Катаре.

Об этом сообщает 7-й канал.

Лави начал свою речь с того, что израильский самолет приземлился в Катаре, с которым Израиль не имеет дипломатических отношений.

«Вероятно, будут проблемы, даже элементарные, от потери проездных документов и проблем со здоровьем до более сложных проблем. Для этого нужно консульское представительство, которое может помочь. Поэтому в соглашении между Израилем, Катаром и ФИФА, мы нашли решение консульской группы, которая сидела бы в Катаре и давала ответ», – поделился он.

По его словам, между сторонами существует сотрудничество и есть понимание важности работы израильской делегации, которая была принята профессионально. Также он вспомнил о рекомендациях для израильтян, пребывающих в Катаре.

«Нужно помнить, что мы гости в традиционной арабской стране, не имеющей дипломатических отношений с Израилем, поэтому, если нам всегда приходится вести себя прилично за границей, то здесь мы должны приложить дополнительные усилия, чтобы избежать трений, придерживаться правил относительно употребления алкоголя, отказ от наркотиков, правильное поведение и все, что от этого требуется», – рассказал он.

Для представителя делегации это стало первым визитом в Катар, где, по его словам, все по-другому.

«В Латинской Америке заявление о том, что ты из Израиля, открывает разговор в позитивном ключе. Здесь нужно быть более осторожным, а не как раз в аспекте безопасности. Мы маршируем здесь с катарскими флагами, здесь есть делегации из Ирана, Саудовской Аравии, Туниса, Марокко, Турции и многих других стран, не все из которых будут рады видеть, что мы из Израиля. Очень интересно познакомиться с людьми со всего мира. В Катаре 85% – иностранцы, которые не катарцы, а те, кто приехал сюда из Пакистана, Северной Африки, Сирии и так далее», – добавил он.

По мнению Лави, соблюдение основных правил, опубликованных Штабом по борьбе с терроризмом, позволит защититься от проблем безопасности того или иного рода.

«Вы должны проявлять осмотрительность, но в целом это люди, которые приехали сюда, чтобы насладиться футболом. Важно помнить, что катарцы делали и будут делать все, чтобы все прошло гладко, и это тоже часть дела», – рассказал он.

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